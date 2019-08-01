Кияни та культурна спільнота звернулися до мера міста Києва Віталія Кличко щодо конфліктної ситуації, яка склалася навколо Культурного Центру "Кінотеатр Київ". Це підтверджує петиція, яка з'явилася на сайті petition.kyivcity.gov.ua.



"Через недбалість працівників КМДА, а саме Департаменту комунального майна м.Києва (часом, і протиправні, як стверджує колектив ТОВ КЦ "Кінотеатр Київ"), є обгрунтовані підозри, що проведення фестивалів кіно, прем’єр українських кінострічок, показ арт-хаузного кіно, а також тижнів Європейського кінематографу зникнуть з репертуару кінотеатру, а єдиний фестивальний центр міста, що входив в міжнародну мережу кінотеатрів, перетвориться в ще один комерційний мультиплекс, подібний тим, що розташовані в ТЦ і працюють для касового збору і заробітку від демонстрування блокбастерів", - сказано в петиції.



Кияни стверджують, що дії Департаменту комунальної власності Києва і ТОВ "Сінема-Центр", яке називає себе "переможцем конкурсу", абсолютно суперечать потребам міста, розвитку українського кінематографу і культури. До того ж, конкурс, що був організований Департаментом комунального майна м.Києва, суперечать ряду рішень Київської міської ради.



Також, активісти зазначають, що за останні роки, місто вже втратило значний перелік центральних і легендарних кінотеатрів. Від передачі будівлі ЦМК "Кінотеатр Київ" в руки російської кіномережі "СІНЕМА СІТІ", Український кінематограф втрачає будь-які перспективи і можливості для розвитку та просування українського кіно.

Отже, кияни просять підтримати петицію:

1) Скасувати результати сумнівного конкурсу, що протирічить; "Порядоку проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади міста Києва", протирічить рішенню КМР N537/7193 від 15 травня 2019 року і рішенню N516/4580 від 24 квітня 2018 року та припинити дію договіру з підприємством ТОВ "Сінема-Центр".

2) Зберегти головний функціонал кінотеатру "КИЇВ": проведення фестивалів кіно та прем’єрні покази кінострічок.

3) Не допустити знищення українського кінематографу і, десятиріччями напрацьованого колективом Культурного Центру "Кінотеатр Київ", репертуару з показів кінофестивалів, тижнів Європейського кіно і показу авторського та артхаузного кіно.

4) Подовжити договір оренди з ТОВ Культурний Центр "Кінотеатр Київ", що належно виконує умови договору оренди з 4 січня 1999 року без проведення конкурсу у відповідності до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" Ст.17 п.3, та відповідно до затвердженої Київською міською Радою "Методики розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва" Додаток-3 - до рішення КМР від 21.04.2015 N 415/1280.