Бой украинского боксера Александра Гвоздика с россиянином Артуром Бетербиевым пройдет 18 октября в Филадельфии, США. Об этом сообщил промоутер украинца Боб Арум.

Напомним, Гвоздик - чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе, а Артур Бетербиев - обладатель титула IBF в этой же категории.

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Отметим, что свой предыдущий бой Гвоздика также прошел в Филадельфии, который состоялся 31 марта против француза Дуду Нгумбу. Украинец сохранил титул чемпиона WBC, победив техническим нокаутом из-за травмы оппонента в пятом раунде.

Раньше сообщалось о том, что российский боксер умер после боя. А также Усик назвал Ломаченко лучшим в мире боксером.