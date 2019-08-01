Гвоздик vs Бетербиев: названа дата и место боя [ Редактировать ]
Бой украинского боксера Александра Гвоздика с россиянином Артуром Бетербиевым пройдет 18 октября в Филадельфии, США. Об этом сообщил промоутер украинца Боб Арум.
Напомним, Гвоздик - чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе, а Артур Бетербиев - обладатель титула IBF в этой же категории.
Отметим, что свой предыдущий бой Гвоздика также прошел в Филадельфии, который состоялся 31 марта против француза Дуду Нгумбу. Украинец сохранил титул чемпиона WBC, победив техническим нокаутом из-за травмы оппонента в пятом раунде.
Раньше сообщалось о том, что российский боксер умер после боя. А также Усик назвал Ломаченко лучшим в мире боксером.
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