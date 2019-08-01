Я в своей жизни не опускал головы ни перед кем, тем более перед таким ничтожеством, как Порошенко - Медведчук [ Редактировать ]
Бывший президент Украины Порошенко в своем интервью "Украинской правде" заявил, что Медведчук при нем "голову не мог поднять". Что касается этого бреда, который несет господин Порошенко, могу сказать: поднимать голову мне не было необходимости, потому что я в своей жизни ее не опускал ни перед кем, и уж тем более перед таким ничтожеством, каким является Порошенко. Я принципиально и последовательно отстаивал и буду отстаивать свою политическую позицию, борьба с которой стала смыслом деятельности украинской власти, возглавляемой Порошенко.
Через своего подельника - главу СБУ Василия Грицака - Порошенко натравливал на меня лично, мою семью (были нападения на мое жилье, а также офис возглавляемой мной общественной организации) подконтрольных ему национал-радикалов. Целью таких нападений было запугивание, политический террор и месть за мою политическую позицию, направленную против его преступной деятельности.
Кум Порошенко - генпрокурор Юрий Луценко, выполняя политический заказ, возбуждал уголовные дела как против меня, так и против участников движения "Украинский выбор". Необоснованно и бездоказательно это делалось по всей Украине, во
многих областях. Обыски у активистов "Украинского выбора" по всей стране, их аресты, запугивание и фабрикация дел использовались властью для создания настоящей машины политического террора, работающей против меня и моих единомышленников.
В своем интервью "Украинской правде" Порошенко выступил с откровенным признанием в том, что это систематическое давление, политический террор и преследование в отношении меня осуществлялись по его требованию. То есть данное интервью является его явкой с повинной в совершении преступных действий.
В интервью Порошенко умалчивает о многих вопросах, которые мы обсуждали, ограничиваясь лишь упоминанием об обменах удерживаемыми лицами. Но при этом он не рассказывает о том, как препятствовал возвращению людей домой и срывал эти обмены, в результате чего за последние полтора года они не проводились по его вине. Он действовал так, потому что в противном случае не смог бы "лепить" из России образ агрессора, если бы все удерживаемые лица вернулись из Донецка, Луганска и РФ домой, в свои семьи.
Порошенко молчит о наших дискуссиях о мире. Для его установления я предлагал множество реальных вариантов, которые могли были бы быть приняты всеми сторонами. Но мира и возвращения Донбасса в Украину он категорически не хотел, потому что эти люди никогда бы не проголосовали за него.
Не говорит он и о том, во сколько обошлось Украине внедрение схем "Роттердам+" и "Дюссельдорф+". Молчит о $130 млн отступных за "Нефтегаздобычу", о которой говорит экс-глава Апелляционного суда г. Киева Антон Чернушенко, или о $200 млн, по версии Александра Онищенко, за то, чтобы эта компания могла продолжить работу. И действительно, она продолжила работу - значит, сделка состоялась?
Молчит Порошенко и о своих просьбах по поводу липецкой фабрики, и не только о ней. Не могу не отметить, что при разговорах, обращениях и просьбах Порошенко не интересовали ни мир на Донбассе, ни судьба людей, которые удерживались за пределами Украины, ни другие государственные интересы. На первом месте для него всегда был бизнес, какая-то неуемная тяга к обогащению - любой ценой и любым способом.
Хочу спросить Порошенко публично. Последние три месяца вы настойчиво пытаетесь встретиться со мной. Вы хотите обсудить со мной причины вашего краха? Или какие-то другие вопросы? Может быть, расскажете об этом во время следующего интервью? Читателям будет это очень интересно. Уверен, найдутся те, кто готов освежить ваши воспоминания, даже если вы запамятовали, по этим и многим другим вопросам.
P. S. Что касается спекулятивных вопросов, сформулированных "Украинской правдой", информирую: Печерский районный суд г. Киева 25 мая 2018 года удовлетворил мой иск к ООО "Телеканал "Прямой"" и Владимиру Арьеву о защите чести, достоинства и деловой репутации. В частности, суд признал недостоверным следующее ложное обвинение в мой адрес: "И определенные сегменты межгосударственной торговли между Россией и Украиной, именно в топливно-энергетическом секторе, так или иначе контролирует Медведчук. В первую очередь это поставка дизельного топлива по нефтепроводу, которая контролируется близкими к Медведчуку людьми, и уже актуальная тема… сжиженный газ". То есть судом установлено, что это циничная ложь. Но главный редактор "УП" в интервью с Порошенко делает вид, что этого не знает, и упорно продавливает эту заведомо ложную информацию.
Кроме того, 16 августа 2018 года Апелляционный суд г. Киева, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 758/16245/17 по иску Нисана Моисеева о защите чести, достоинства, деловой репутации, своим решением признал недостоверной информацию, распространенную Сергеем Лещенко в статье на сайте той же "Украинской правды" под названием "Автогаз национального позора. Схема Медведчук ‒ Порошенко". Это касается и заявления Сергея Лещенко о том, что "СБУ… при монополизации рынка Медведчуком, этой монополизации всячески способствовала". Это также признано ложной информацией. Особо отмечу, что вопреки решению суда "Украинская правда" так и не опровергла эту клевету. И продолжает ее распространять через своего главного редактора. Это и есть борьба с фейками, которой главного редактора "УП" обучали в США?
Виктор Медведчук,
председатель Политсовета партии
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
по теме
Нацсовет демонстративно преследует "112 Украина" и NewsOne
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в очередной раз по политическим мотивам атакует телеканалы NewsOne и "112 Украина"
"Зе-власть" готовит распродажу страны "с молотка" - "Оппозиционная платформа - За жизнь"
"Зе-власть" готовит распродажу страны "с молотка"
Илья Кива: открытие рынка земли обернется потерей суверенитета
Открытие рынка земли в Украине обернется потерей суверенитета
Илья Кива возмущен планами властей по реформированию разведки при участии иностранных партнеров
Планы украинских властей по реформированию разведки при участии иностранных партнёров не ориентированы на национальные интересы
Наталия Королевская о ситуации на 52-м округе: давайте честно проведем перевыборы
Нужно провести перевыборы на 52 округе