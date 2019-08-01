Бывший президент Украины Порошенко в своем интервью "Украинской правде" заявил, что Медведчук при нем "голову не мог поднять". Что касается этого бреда, который несет господин Порошенко, могу сказать: поднимать голову мне не было необходимости, потому что я в своей жизни ее не опускал ни перед кем, и уж тем более перед таким ничтожеством, каким является Порошенко. Я принципиально и последовательно отстаивал и буду отстаивать свою политическую позицию, борьба с которой стала смыслом деятельности украинской власти, возглавляемой Порошенко.

Через своего подельника - главу СБУ Василия Грицака - Порошенко натравливал на меня лично, мою семью (были нападения на мое жилье, а также офис возглавляемой мной общественной организации) подконтрольных ему национал-радикалов. Целью таких нападений было запугивание, политический террор и месть за мою политическую позицию, направленную против его преступной деятельности.

Кум Порошенко - генпрокурор Юрий Луценко, выполняя политический заказ, возбуждал уголовные дела как против меня, так и против участников движения "Украинский выбор". Необоснованно и бездоказательно это делалось по всей Украине, во

многих областях. Обыски у активистов "Украинского выбора" по всей стране, их аресты, запугивание и фабрикация дел использовались властью для создания настоящей машины политического террора, работающей против меня и моих единомышленников.

В своем интервью "Украинской правде" Порошенко выступил с откровенным признанием в том, что это систематическое давление, политический террор и преследование в отношении меня осуществлялись по его требованию. То есть данное интервью является его явкой с повинной в совершении преступных действий.

В интервью Порошенко умалчивает о многих вопросах, которые мы обсуждали, ограничиваясь лишь упоминанием об обменах удерживаемыми лицами. Но при этом он не рассказывает о том, как препятствовал возвращению людей домой и срывал эти обмены, в результате чего за последние полтора года они не проводились по его вине. Он действовал так, потому что в противном случае не смог бы "лепить" из России образ агрессора, если бы все удерживаемые лица вернулись из Донецка, Луганска и РФ домой, в свои семьи.

Порошенко молчит о наших дискуссиях о мире. Для его установления я предлагал множество реальных вариантов, которые могли были бы быть приняты всеми сторонами. Но мира и возвращения Донбасса в Украину он категорически не хотел, потому что эти люди никогда бы не проголосовали за него.

Не говорит он и о том, во сколько обошлось Украине внедрение схем "Роттердам+" и "Дюссельдорф+". Молчит о $130 млн отступных за "Нефтегаздобычу", о которой говорит экс-глава Апелляционного суда г. Киева Антон Чернушенко, или о $200 млн, по версии Александра Онищенко, за то, чтобы эта компания могла продолжить работу. И действительно, она продолжила работу - значит, сделка состоялась?

Молчит Порошенко и о своих просьбах по поводу липецкой фабрики, и не только о ней. Не могу не отметить, что при разговорах, обращениях и просьбах Порошенко не интересовали ни мир на Донбассе, ни судьба людей, которые удерживались за пределами Украины, ни другие государственные интересы. На первом месте для него всегда был бизнес, какая-то неуемная тяга к обогащению - любой ценой и любым способом.

Хочу спросить Порошенко публично. Последние три месяца вы настойчиво пытаетесь встретиться со мной. Вы хотите обсудить со мной причины вашего краха? Или какие-то другие вопросы? Может быть, расскажете об этом во время следующего интервью? Читателям будет это очень интересно. Уверен, найдутся те, кто готов освежить ваши воспоминания, даже если вы запамятовали, по этим и многим другим вопросам.

P. S. Что касается спекулятивных вопросов, сформулированных "Украинской правдой", информирую: Печерский районный суд г. Киева 25 мая 2018 года удовлетворил мой иск к ООО "Телеканал "Прямой"" и Владимиру Арьеву о защите чести, достоинства и деловой репутации. В частности, суд признал недостоверным следующее ложное обвинение в мой адрес: "И определенные сегменты межгосударственной торговли между Россией и Украиной, именно в топливно-энергетическом секторе, так или иначе контролирует Медведчук. В первую очередь это поставка дизельного топлива по нефтепроводу, которая контролируется близкими к Медведчуку людьми, и уже актуальная тема… сжиженный газ". То есть судом установлено, что это циничная ложь. Но главный редактор "УП" в интервью с Порошенко делает вид, что этого не знает, и упорно продавливает эту заведомо ложную информацию.

Кроме того, 16 августа 2018 года Апелляционный суд г. Киева, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 758/16245/17 по иску Нисана Моисеева о защите чести, достоинства, деловой репутации, своим решением признал недостоверной информацию, распространенную Сергеем Лещенко в статье на сайте той же "Украинской правды" под названием "Автогаз национального позора. Схема Медведчук ‒ Порошенко". Это касается и заявления Сергея Лещенко о том, что "СБУ… при монополизации рынка Медведчуком, этой монополизации всячески способствовала". Это также признано ложной информацией. Особо отмечу, что вопреки решению суда "Украинская правда" так и не опровергла эту клевету. И продолжает ее распространять через своего главного редактора. Это и есть борьба с фейками, которой главного редактора "УП" обучали в США?

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"