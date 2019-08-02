Госрегуляторная служба не согласовала проект автоматической индексации тарифов на грузовые перевозки "Укрзалізниці". В службе отмечают: без создания Национальной регуляторной комиссии по вопросам транспорта проблемы железной дороги решить не удастся.

Об этом в ходе совещания в ГРС заявила глава службы Ксения Ляпина.

Ксения Ляпина "К нам поступил проект от Мининфраструктуры, касающийся автоматической индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки. Но мы нашли там существенные недостатки и 26 июля отказали в согласовании этого проекта. Но идея формульного подхода и поиска форм взаимопонимания остается", - отметила Ляпина. По ее мнению, до начала работы новоизбранного парламента и формирования нового Кабинета министров вопрос тарифов решить вряд ли возможно. Время до сентября, когда новая власть начнет работу, Ляпина предложила использовать для формирования локальной повестки дня с учетом позиции грузоперевозчиков.

"Я считаю, что без независимого регулятора далеко никто не поедет. Он определит, что является инфраструктурной составляющей, что пойдет в свободный рынок, что может субсидироваться, изучит расходы железной дороги. Это профессиональная работа, которая должна быть сделана. Кто-то должен профессионально анализировать затраты железной дороги", - подчеркнула Ляпина.