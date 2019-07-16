Известная украинская телеведущая Леся Никитюк часто радует поклонников новыми публикациями в социальных сетях. Но последний пост Леси поверг в шок большую часть ее подписчиков.

Знаменитость опубликовала фото своего пса - Рафика и написала: "Пока я на съемках, пес украл телефон и сделал себе профиль в инстаграм. Я уже подписалась".

Эта публикация вызвала бурю комментариев в сети: "Леся с ума не сходи", "Ой ,какой он тут милый, просто бубочка", "Окончательно поехала кукушкой", "Стесняюсь спросить зачем люди подписываются на, прости Г- поди, профиль собаки?", "Будет тайны Леси нам открывать".

Раньше сообщалось о том, что Леся Никитюк похвасталась пикантными формами. А также шокировала экстремальным декольте.