"Окончательно поехала кукушкой": Леся Никитюк ошарашила фанатов выходкой [ Редактировать ]
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк часто радует поклонников новыми публикациями в социальных сетях. Но последний пост Леси поверг в шок большую часть ее подписчиков.
Знаменитость опубликовала фото своего пса - Рафика и написала: "Пока я на съемках, пес украл телефон и сделал себе профиль в инстаграм. Я уже подписалась".
Эта публикация вызвала бурю комментариев в сети: "Леся с ума не сходи", "Ой ,какой он тут милый, просто бубочка", "Окончательно поехала кукушкой", "Стесняюсь спросить зачем люди подписываются на, прости Г- поди, профиль собаки?", "Будет тайны Леси нам открывать".
Раньше сообщалось о том, что Леся Никитюк похвасталась пикантными формами. А также шокировала экстремальным декольте.
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