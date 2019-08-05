"При отравлении звоните в США": Супрун оказалась в центре скандала [ Редактировать ]
На официальном сайте Министерства здравоохранения Украины разместили протокол экстренной медицинской помощи, в котором пишется о том, что в случае отравления пациентов медики должны звонить по номеру телефона, который зарегистрирован в Соединенных Штатах. Так, оказалось, что протокол попросту "украли", переведя на украинский язык. Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Евгений Куксин.
"Ресурс для бесплатных и конфиденциальных консультаций экспертов. Звонить бесплатно можно из любой точки Соединенных Штатов. При чем здесь США к Украине? Понятия не имею. Но именно этот телефон указан в "Протоколе оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе" утвержденном приказом Минздрава в начале июня", - говорится в сообщении.
По словам Куксина, на официальном сайте ведомства указано, что этому протоколу будут подчиняться все службы экстренной медицинской помощи независимо от формы собственности. То есть все службы экстренной медицины при потребности дополнительных консультаций отравления пациентов обязаны звонить в США.
"Об украинских реалиях в документе речь практически не идет", - добавил журналист.
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Ранее сообщалось, что неизлечимо больных украинцев госпитализировать не будут.
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