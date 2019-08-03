Больных туберкулезом в ближайшем будущем могут начать лечить амбулаторно. Об этом сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

По ее мнению, одних лекарств от болезни недостаточно, необходимо изменить сам подход к лечению.

"Однако иметь лекарства и вакцины недостаточно. Нужно также обновить методы оказания помощи - как это делают во всем цивилизованном мире", - отметила исполняющая обязанности министра.

Так, как показывает международный опыт, длительная госпитализация пациента может стать причиной образования устойчивых к лекарствам форм болезни, пишет from-ua.com

"Нужно лечить пациента, а не удерживать в здании", - считает Супрун.

Также Супрун пытается заверить, что лечить амбулаторно будут только тех пациентов, которые не несут угрозу инфицирования для окружающих. Возвращаясь к скандалу, который уже вызвала отмена флюорографии, Супрун отметила, что теперь семейный врач должен определять склонность к туберкулезу.

"Мы хотим, чтобы у каждого семейного врача была скрининг-анкета, по которой он будет определять, является ли пациент в группе риска. Если да - направлять его на дополнительное обследование. Анализ мокроты - современный метод диагностики, который позволяет определить возбудителя болезни в организме за два часа и при необходимости сразу начать лечение", - отметила Супрун.

Ранее Супрун сделала эмоциональное обращение к украинцам.