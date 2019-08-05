Новий парламент має запрацювати не пізніше початку вересня після передбачених законом процедур. За 5 днів результати виборів офіційно опублікують у газетах "Голос України"та "Урядовий кур'єр".

Після цього народні обранці мають 20 днів, аби звільнитися з попередніх місць роботи та зареєструватися у ЦВК. Там народним депутатам видадуть тимчасові посвідчення.

Перше засідання нової Верховної Ради відбудеться до дев'ятого вересня. Тоді нардепи складуть присягу. А за тиждень після цього - отримають посвідчення та нагрудний знак.