Биткоин: курс криптовалюты резко обвалился [ Редактировать ]
Во вторник, 6 августа, курс самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), резко обвалился.
Теперь за монету предлагают $11 730.
Также изменилась цена других криптовалют:
Ethereum $229.25;
Litecoin $94.6;
Bitcoin Cash $342.79;
Также ранее мы писали о том, что курс доллара на межбанке дорожает.
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