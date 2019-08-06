Чому довелося рятувати пасажирів авіарейсу "Лондон - Валенсія"? Та як двоє іспанців за допомогою багнюки обдурили інтертнет-магазин на 400 тисяч доларів? Про це та інше - далі у нашому огляді.

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Пасажирський літак британської авіакомпанії British Airways здійснив екстрену посадку в іспанській Валенсії. У лайнера в повітрі загорівся двигун, салон затягнуло густим димом, постраждали 19 людей. Пасажири відчули нудоту та запаморочення. Трьох навіть забрали в лікарню. Пасажири поскаржилися, що після посадки їм не допомагали ані робітники аеропорту, ані представники авіакомпанії. Мовляв, навіть не запропонували води.

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Невдовзі українці зможуть спостерігати у небі яскравий зорепад. Метеоритний потік Персеїди відбудеться наступного тижня та досягне піку у ніч з 12 на 13 серпня. Вчені повідомляють, що можна буде побачити падіння близько 100 метеорів на годину. Спостерігати за цим явищем найкраще близько опівночі. Щоправда - завадити може Місяць. Цієї ночі супутник Землі також світитиме яскраво.

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Вчені б'ють на сполох через глобальне потепління у Гренландії. За один день на острові розтанули майже 13 мільярдів тонн льоду - це рекордна кількість за всю історію спостережень. Стовпчики термометрів зафіксували аномально високу температуру - 2,7 градуса Цельсія. Через танення гренландського крижаного щита вже підвищився рівень світового океану. Вчені зазначають, що до потепління у Гренландії призвела хвиля спеки у Європі.

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Двоє іспанців обікрали найбільший у світі інтернет-магазин Amazon майже на 400 тисяч доларів. Зловмисники купували дорогу електроніку і повертали назад коробки із грязюкою. Адже Amazon не поревіряє, що повертають клієнти. Магазин лише зважує товар, щоб переконатися, що вага не змінилася. Награбоване зловмисники теж продавали в Інтернеті. Схема працювала ідеально, допоки магазин не змінив правила і його співробітники не почали відкривати посилки. Кмітливих підприємців вже спіймали та звинуватили у шахрайстві.

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У Японії через аномальну спеку за тиждень померло 57 осіб. Температура перевищила 40 градусів за Цельсієм. Більшість загиблих - віком 65 і старші. Понад 18 тисяч людей по усій країні вже звернулися до лікарів. В них діагностували теплові та сонячні удари. Медики у цей період радять не виходити на відкрите сонце у час його найвищої активності, пити багато води та уважно стежити за самопочуттям своїх літніх родичів, колег та сусідів.

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Спека - не завада для науки. Японська компанія успішно протестувала літальний апарат для перевезення пасажирів. 150-кілограмова машина піднялася в повітря на хвилину, а потім плавно приземлилася. Апарат долає силу тяжіння завдяки двом пропелерам. Розробка допоможе розвантажити дороги в країні. За планом, літаючі вантажні авто надійдуть на службу вже в 2023 році. Пасажирські перевезення на повітряних машинах японці мають намір запустити з 2030 року.