Наивысшая опасность: Китай "атакует" мощнейший тайфун [ Редактировать ]
К восточному побережью Китая приближается супертайфун "Лекима". Считаю, что он станет мощнейшим с 2014 года. Об этом сообщает агентство Reuters.
Национальный метеорологический центр (NMC) заявил, что тайфун должен был обрушиться утром в субботу, 10 августа, а затем повернуть на север. Центр выпустил штормовые предупреждения о наивысшей (красной) опасности для области дельты реки Янцзы, которая включает Шанхай.
Ожидается, что сильный дождь и шторм 10-го уровня обрушатся на Шанхай и будут продолжаться до воскресенья, при этом 16 тыс. жителей пригорода будут эвакуированы. NMC предупредил, что уровень осадков в течение 24 часов в восточном Китае может достигать 250-320 миллиметров с полудня пятницы до полудня субботы.
На некоторые поезда из Шанхая приостановили продажу билетов в выходные дни, и Пекин также заявил, что отменит несколько поездов, направляющихся в восточные районы, которые могут пострадать от тайфунов, в район дельты Янцзы.
Тайвань уже отменил рейсы и приказал закрыть рынки и школы. Также отключено электричество в 40 тыс. домов, высокоскоростная железная дорога острова приостановила большинство своих услуг.
Власти острова выпустили предупреждения об оползнях после землетрясения магнитудой 6, обрушившегося на его северо-восточное побережье в четверг, за несколько часов до наступления тайфуна, который принес в северных горах до 900 мм осадков. Более 300 рейсов из Тайваня были отменены, и круизным лайнерам было предложено отложить их прибытие в Шанхай.
Ранее мы писали о том, что синоптики шокировали прогнозом погоды на август.
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