Жизнь и судьба человека зачастую зависит от месяца его рождения. Интересно, что любая дата сопровождается определенным значением по разным гороскопам. Так, мы предлагаем вам узнать, кто вы по грибному гороскопу:

Январь

Январь - самый суровый и самый мистический ме­сяц зимы. Здесь и Святки, и Крещение и все это при­бавлено пряным ароматом запредельщины и мистики. Рожденных в январе называют - чайным грибом. Они имеют сложный, наверное, самый сложный из всех грибов характер, и они невероятно привлекательны для всех. "Влюбиться - как в омут головой кинуться..." - это именно о январских грибах.

Февраль

Рожденных в феврале называют - волнушкой розовой. Месяц грибов, обладающих горьким белым соком, очень целебных и вкусных в засолке. Характер всех волнушек своеобразный: они волевые, упорные, сообразительные и выносливые, но не очень коммуникабельные и не со­всем легкие в общении.

Март

Рожденных в марте называют - вешенками. Месяц, когда начинают бурлить жизненные силы в природе, все возрождается к жизни, и всем нужно свое место под солнцем. За это место под солнцем бо­рются все, но выживают только самые смелые и са­мые крепкие. Это победители. Март - месяц, грибов, которые облюбовали своим местом обитания древесину деревьев. Эти грибы отличаются жестким и в какой-то мере жестоким характером, не­вероятной способностью к выживанию, остротой инту­иции, волей к победе и умением добиваться поставлен­ной цели. Но это и гениальные паразиты, источником своей жизненной энергии использующие всех подряд.

Апрель

Рожденных в апреле называют - рогатиком аметистовым. Месяц сверкающей лиловой капели, быстрых голубых ручейков и фиолетового вечернего снега. Грибницы, кажется, настолько прониклись этой безо­глядной стихией воды, что стали окрашивать свои детища в совсем не свойственные грибному цар­ству цвета - лиловый, голубой, фиолетовый... И характер соответственно проявился такой же - раз­дольный, открытый, часто бескорыстный, тянущийся к прекрасному и глубоко мистический.

Май

Рожденных в этом месяце, как ни странно, принято называть - майским грибом. Месяц, когда пробуждается вся природа и неудержимо тянется к солнцу, но грибы в это время только копят силы: их жизненный цикл - мощный и уверенный впе­реди.

Июнь

Рожденных в июне называют - бледной поганкой. Разнотравье, цветы пестротой окраски затмевающие всех. Но грибы и не стремятся лидерствовать в безудержном калейдоскопе цветов - они уверены, что привлекут внимание светло-зеленой окра­ской, цветом надежды. Июнь - месяц грибов с нежнейшей зеленоватой окраской, грибов таинственных, мечтательных и способных на самые невероятные поступки.

Июль

Рожденных в июле называют - сыроежкой золотистой. Месяц полного довольства, исполненных желаний, неги и праздной лености. Все уже достигнуто и остается только наслаждаться покоем и величием. Июль - месяц "солнечных грибов", уверенных, довольных, самодостаточных и талантливых.

Август

Рожденных в августе называют - боровиками. Даже по названию это королевский месяц, все в природе поражает пышностью и убранством, на всем отсвет позолоты и богатства. И грибы этого месяца тоже "королевские грибы". Ха­рактер державный и властный, капризный, всегда готовый повелевать и указывать, не выносящий возражений. Обычно любят пышные празднества, всегда со свитой поклонников.

Сентябрь

Рожденных в сентябре называют - подосиновиками. Месяц золотых листьев, ласкового осеннего солнышка и пока еще незлых и докучливых дожди­ков. Самая грибная пора, время, когда на лесные полянки наступают ровными рядами всякие разные грибы-грибочки. Рядом с аристократами грибного царства высовываются и говорушки, и негниючники, и чесночники - в общем, сплошная демократия. И характер этого грибного народца та­кой же - демократический: веселый, незлобивый, оптимистичный и раздолбайский.

Октябрь

Рожденных в октябре называют мухоморами. Навязчивые дожди и утренние заморозки не располагают к грибным хороводам, леса в это время принадлежат особо упрямым, бесстрашным и бесшабашно смелым грибам-грибам-воинам.

Ноябрь

Рожденных в ноябре называют лисичками. Месяц особенный: уже не плаксивая осень, но еще и не суровая зима. Все на грани. Такой же характер и у ноябрьских грибов - зимняя суровость чередуется с осенней расхлябанно­стью, и редко когда проглянет солнышко. Ноябрьские грибы - это редкие индивидуалы и оригиналы, привычные ко всему и готовые на все.

Декабрь

Рожденных в декабре называют шампиньонами. Это грибы и характеры, которые полностью соответствуют своему месяцу - суровые, холодные, отстраненные от мирской суеты, амбици­озные. Существуют и различия, но они очень незначи­тельные, в целом же это действительно дети Снежной Королевы.

Читайте также: