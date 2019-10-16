"Смерть никто не остановит": парня поймали на детской площадке [ Редактировать ]
В Киеве задержали парня, который разгуливал по детской площадке с ножом. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".
"Только что охранной компанией Омега в ЖК "Яркий" задержали на детской площадке неустановленное лицо с ножом, которое вело себя очень неадекватно. Что может делать взрослый человек с таким ножом на детской площадке?" - говорится в сообщении паблика.
При этом на опубликованном фото ножа видна надпись - "никто не остановит смерть".
Ранее сообщалось о том, что в Киеве появился ужасающий плакат.
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