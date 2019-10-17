Український закон про люстрацію порушує права людини. Таке рішення ухвалив Європейський суд із прав людини.

Позивачами виступили п'ятеро люстрованих чиновників. Троє з них обіймали високі посади за часів президентства Януковича. Четвертий невчасно подав документи на люстраційну перевірку. Ще один заявник був функціонером Компартії у 90-х.

Звільнення чиновників порушило їхнє право на справедливий суд і на приватне життя - постановила європейська Феміда. Суд вирішив, що Закон про очищення влади застосовують до дуже широкого кола посадовців без доказів того, чи були вони пов'язані з будь-якою недемократичною діяльністю.