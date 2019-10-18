У будівлі тріщини у фундаменті та на стінах, одна з них узагалі завалилася

На Кіровоградщині двоповерховий будинок у місті Новомиргород ось уже рік буквально розсипається. У будівлі тріщини у фундаменті та на стінах, одна з них узагалі завалилася. Щоб зарадити ситуації, місцева влада виділила мешканцям сорок тисяч гривень. Усі деталі - в наступному сюжеті.

Майже увесь двоповерховий будинок обклеєний спеціальними маячками. І майже всі з них - порвалися. А значить - будинок невпинно руйнується.

"Ось тут дати стоять ще 18 року в лютому, в листопаді - це кожного місяця помічали рвуться, також на тих стінах у нас в квартирі на другому поверсі".

Руйнуватися будинок почав рік тому. А все через Златопільські катакомби, розташовані під цим мікрорайоном.

"У нас недалеко ось за два метри тут катакомба, вона провалилася порушила нам водопровод і цей, вода пішла і пішла ця вода під дом, упали, опустилися блоки, на яких стоїть наш будинок", - говорить Надія Нестеренко, голова ОСББ аварійного будинку.

З двох квартир мешканці виїхали, інші - залишилися жити. І самотужки взялися укріплювати оселі. Навіть підперли стіни залізними опорами.

"Після того, як залили бетоном , мабуть якщо б не залили, то цю осінь і зиму не пережили б, понеслось би вниз", - говорить Максим Шевченко, мешканець аварійного будинку.

Міська влада виділила мешканцям на будматеріали сорок тисяч гривень. Більше, - кажуть у мерії, - нічого зробити не можуть. Для виконання бодай якихось робіт потрібна проектна документація.

"Міська рада зверталася до 30 проектних організацій, всі відмовились, по тій простій причині, що причиною яку вони визнали є катакомба, а у них нема таких спеціалістів, які можуть це визначити жило населення, яке у свій час рило ці катакомби для чогось, ніхто не може визначити для чого - це чотириста років тому назад", - говорить Андрій Францішко, секретар Новомиргородської міської ради.

Міська влада разом з поліцією намагалася відселити мешканців в колишній будинок для літніх людей. Старенька хата, без водогону. Люди - відмовились. Хоча обласна комісія з техногенної екологічної безпеки і визнала - жити в їхньому будинку небезпечно.

"Ті показники і характеристики показують що в цьому будинку не можна жити мешканцям тобто будинок не придатний до проживання оскільки несе певну загрозу. Іншого варіанту немає як міняти це житло на рівноцінне в Новомиргороді і це повна відповідальність міської влади", - говорить Сергій Коваленко, перший заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації.

Люди ж заявляють - рівноцінний обмін їм ніхто не пропонував.

"Ніхто нам других квартир не пропонував, через то шо у міської влади квартир немає. На свій страх і риск люди живуть", - говорить Надія Нестеренко, голова ОСББ аварійного будинку.

Тож мешканці залишаються жити в аварійному будинку попри всі загрози і сподіваються, що міська влада таки зглянеться на їхню біду. А поки ж укріплюють, як можуть.