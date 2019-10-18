На фронті від початку доби проросійські бойовики продовжили прицільні обстріли позицій ЗСУ. Зранку ворог атакував Новотошківське, Талаківку та Водяне.

Вчергове під вогнем опинилися захисники Золотого, де планували розведення сил. Напередодні по цій ділянці окупанти гатили зі 120 мінометів. Загалом, минулої доби - три десятки ворожих атак.

Зокрема, з гармат 122-го калібру найманці били у Приазов'ї та на Горлівському напрямку. Двоє армійців зазнали поранень, підірвавшись на ворожих вибухових пристроях.