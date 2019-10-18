Ягоди годжі, чайні гриби, чіа, кіноа та спіруліна. Напевне, кожен житель великого міста бачив ці чудернацькі назви на полицях супермаркетів чи на базарних прилавках. На екзотичні товари і ціна відповідна. Бо усе це імпортний суперфуд, іншими словами максимально корисна їжа. Модно і дорого.

Тож наша Галина Якушко вирішила перевірити: чи справді вся ця харчова дивовижа така цілюща? Чи це просто вдалий маркетинговий хід? І чи можна заморську екзотику замінити звичайними українськими продуктами. Тож дивіться самі:

Чи варта суперїжа суперціни? І що це таке: просто вдалий маркетинговий хід чи справді - панацея?

"По ходу кожен українець їв суперфуд. - Сало супер фуд? - сало не має корисних кислот багато, не можемо вважати суперфудом. - Тоді що пробували? - Ну соняшник чи гарбуз", - говорить Андрій Маковецький, дієтолог.

Суперфуд або ж суперїжа - це харчі, які містять максимальну кількість корисних компонентів білків, жирів, вуглеводів на сто грамів продукту. Дивоїжеє вважають і звичні нам горіхи та соняшникове насіння. І екзотичні - чіа, кіноа, ягоди годжі або чай матча.

"Модні слова там авокадо мінімум, чіа, кіноа володіє найбільшою кількістю вітамінів і мінералів він може вважатися супер фудом. Кіноа серед круп вважається супер фудом, тому що серед усіх круп вона має найбільшу кількість вітамінів,мінералів, білків, ненасичених жирних кислот", - пояснює Андрій Маковецький.

"Чіа, морінга, псиліум і різні продукти Шторка. Це от пажитник Шторка. Це локшина, сорго чи сорго Шторка. Кіноа є біла, є червона кіноа Шторка. Це кельп і спіруліна - це водорослі".

А ще кокосова паста, хельба, амарант, кінант і нут. Кухня Олени більше схожа на крамницю екзотичних товарів. Тут дивні харчі з усього світу. Водорості з Японії, сіль із Гімалаїв, горіхи із Бразиліїї. Звичайним продуктам на полицях немає місця. На таке суперхарчування Олена перейшла поступово. І сім'ю на нього певела чоловіка та дворічного сина.

Для приготування такого молока, Олена замочує конопляні зерна на ніч. Далі меле їх блендером, засипає в спеціальний мішечок, доливає воду - і вичавлює молоко. Потім туди - додає кокосову пасту, фрукти, зерна чіа і виходить коктейль. Чи смачний? Розповімо трохи згодом.

"Да вид не дуже для телебачення, канєшно. - Головне щоб було смачно і корисно".

І дорого. Бо таке харчування в рази дорожче від звичного. Сім'я Олени витрачає на нього до 10 тисяч гривень на місяць. Поч графіки до прикладу, пів кілограма конопель від 40 до 90 гривень, чіа від двохсот, кокосова паста дві сотні за 500 грамів. А все тому, що вся ця екзотика імпортна.

"Наприклад паста кокосова з Польші, але саме виробництво є в Філіппінах. Чіа це є аргентинське. Є Перу, є Бразилія суперфуди. Є китайське. Китайська спіруліна хлорела гуарана тоже в нас є з Перу", - говорить Олеся Вовк, продавчиня-консультант.

А продають усе це будь-де. І в невеличких крамничках східних спецій, і у супермаркетах, і, звісно, в інтернеті. Маркетологи кажуть: у суперфуду - хороша реклама. Здорове харчування - зараз модно. Спочатку продавці заманюють обіцянками схуднути.

"Напевне ти зауважила, як з кокосовою олією, того року от просто бум був. Придумується маркетологом, ну такий хід, як це все класно подати. Придумуються якісь слогани, на яких всі давлять. Це є щось супервау і за допомогою такого продукту ти зможеш схуднути. За місяця 3-6. Зрозуміло, що це нічого не діє, але люди вже встигли собі це придбати", - говорить Оксана Ткачук, маркетолог.

Щоб схуднути, треба менше їсти. Навіть такого корисного, як чіа та кіноа. Хоча суперфуд справді має більше корисних компонентів, ніж звичні продукти. Тому для організму користь від заморських харчів буде. Приміром, чай матча природний енергетик, спіруліна - містить багато йоду, чіа та кінноа - це білки та омега. Тож фактично це все натуральні БАДи.

"Чіа її дуже мало ж треба використовувати. Там, грубо кажучи, чайну ложчку - ти забезпечив добову норму. А тунця треба зїсти там хоча би 150 грам, а кілограм тунця там коштує 500 з лишнім гривень", - говорить Андрій Маковецький, дієтолог.

Тим часом ми повертаємося до нашого експерименту. Тож чи смакує конопляне молоко?

"Ви уже чекаєте. - Нас на каналі не годують. Ну, таким можливо ні. На коров'яче молоко не схожу, як більше якісь такі фруктові нотки смаку".

Утім, за словами дієтолога, будь-який імпортний суперфуд можна замінити місцевими харчами. Ягоди годжі - цибулею або цитринами, чіа - авокадо з тунцем, кіноа - свіжими волоськими горіхами. А ще звичайна гречка або лляні зерна теж корисні українські продукти, які коштують копійки.