Над Мальтою пролетіли сотні повітряних зміїв [ Редактировать ]
Кольорові дракони, риби й метелики здійнялися в небо над островом Гозо, що належить Мальті. Там цими вихідними відбувся міжнародний фестиваль повітряних зміїв. Цьогоріч його влаштовують уже вдруге.
Двадцять команд з усього світу показали близько двох тисяч літальних апаратів. Також у рамках заходу провели кілька майстер-класів з виготовлення повітряних зміїв за особливими техніками.
Адже це ремесло на острові Гозо практикували століттями.
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