Це ремесло на острові Гозо практикували століттями

Кольорові дракони, риби й метелики здійнялися в небо над островом Гозо, що належить Мальті. Там цими вихідними відбувся міжнародний фестиваль повітряних зміїв. Цьогоріч його влаштовують уже вдруге.

Двадцять команд з усього світу показали близько двох тисяч літальних апаратів. Також у рамках заходу провели кілька майстер-класів з виготовлення повітряних зміїв за особливими техніками.

Адже це ремесло на острові Гозо практикували століттями.