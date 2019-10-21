В понедельник, 21 октября, бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский вышел из СИЗО после внесения за него залога. Об этом сообщает "РБК-Украина".

На Гладковского надели электронный браслет. В ближайшее время экс-заместитель секретаря СНБО планирует провести брифинг для прессы.

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Отметим, что сегодня за Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.

Напомним, в четверг, 17 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и оборони Олега Гладковского.

Позже была названа причина задержания. А сам Гладковский рассказал, куда собирался улетать.

Рябошапка объяснил, в чем подозревают Гладковского. Отметим, что почти сразу в деле появились новые "нюансы". Со временам Гладковский объявил голодовку. Также появилась информация о том, какой залог запросят за экс-заместителя секретаря СНБО.