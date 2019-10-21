Члены экипажа потеряли сознание: самолет пришлось экстренно посадить [ Редактировать ]
В самолете, который летел из Лондона в Филадельфию, произошло ЧП, из-за чего пилоты были вынуждены экстренно посадить "птицу", сообщает Еxpress.
Дело в том, что члены экипажа потеряли сознание.
Воздушное судно развернули в ближайший аэропорт вскоре после вылета из-за разлития по салону чистящей жидкости.
"2 члена экипажа потеряли сознания, несколько пассажиров жалуются на зуд, жжение в глазах", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что в Кении разбился пассажирский самолет. Также мы писали о том, что во Львове совершил экстренную посадку самолет Ан-12.
по теме
Через страйк бортпровідників у Німеччині скасували сотні авіарейсів
Працівники чотирьох дочірніх компаній концерну Lufthansa вимагають підвищити зарплати й пенсії, і покращити умови роботи
В Конго пропал президентский самолет
В четверг, 10 октября, в Конго с радаров пропал самолет
В Кении разбился пассажирский самолет (фото)
Кенийский Красный Крест подтвердил аварию и сказал, что у самолета возникли технические проблемы после взлета
Авиакатастрофа под Львовом: названа причина крушения
В пятницу утром, 4 октября, во Львове совершил экстренную посадку самолет Ан-12
Авиакатастрофа в Шереметьево: какая главная причина смерти пассажиров
В мае 2019 года в аэропорту Шереметьево произошла авиакатастрофа с самолетом Sukhoi Superjet-100