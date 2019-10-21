В самолете, который летел из Лондона в Филадельфию, произошло ЧП, из-за чего пилоты были вынуждены экстренно посадить "птицу", сообщает Еxpress.

Дело в том, что члены экипажа потеряли сознание.

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Воздушное судно развернули в ближайший аэропорт вскоре после вылета из-за разлития по салону чистящей жидкости.

"2 члена экипажа потеряли сознания, несколько пассажиров жалуются на зуд, жжение в глазах", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в Кении разбился пассажирский самолет. Также мы писали о том, что во Львове совершил экстренную посадку самолет Ан-12.