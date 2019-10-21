У Росії під час військових навчань стався збій запуску ракети [ Редактировать ]
Нештатна ситуація. У Росії під час військових навчань "Грім-2019" стався збій запуску міжконтинентальної балістичної ракети. Про це повідомляє російське видання "Ведомости" із посиланням на власні джерела.
Навчання проходили на атомній субмарині під керівництвом Путіна. Під час випробувань, одна з ракет не вийшла із шахтної пускової установки, і корабель повернувся в місце постійного базування. За даними видання, проблеми могли виникнути через відмову деяких систем підводного човна, через які проходить команда про пуск.
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