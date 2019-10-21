Во вторник, 22 октября, ночью и в первой половине дня в Украине будет туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый). Об этом сообщает пресс-служба Укригидрометцентра.

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Также отмечается, что в большинстве районах Украины будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в таких областях, как: Черкасская, Кировоградская, Винницкая, Донецкая, Луганская, Запорожская и Одесская.

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