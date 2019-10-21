В Україну прибули катери, які Сполучені Штати надали як військову допомогу. Сьогодні зранку в Одесу їх доправив американський суховантаж. Як усе відбувалося - бачили наші кореспонденти.

Із американського Балтимора до Одеси суховантаж "Оушен Фрідом" подолав тисячі миль. Сюди він доправив два патрульні катери класу "Айленд". США надали їх Україні безкоштовно: Київ заплатитив лише за транспортування й модернізацію.

Дообладнані судна пройшли у Сполучених Штатах успішні випробування та отримали нові назви: "Старобільськ" і "Слов'янськ" на честь міст на Донеччині й Луганщині. Нагадаю, ці катери американці запропонували нашим військовим ще у дві тисячі чотирнадцятому році, проте переговори про їх придбання затягувалися. Щодо історії "Айлендів" - у вісімдесятих їх збудували для Берегової охорони США.

На катерах встановлено передове навігаційне й електронне обладнання, вони здатні розвивати швидкість до п'ятдесяти п'яти кілометрів на годину, мають автоматичну гармату і два кулемети. Після вивантаження "Айленди" відбуксують у військово-морську гавань Одеси. А потім, під командуванням уже українського екіпажу - вони гарантуватимуть безпеку в акваторіях Чорного та Азовського морів. Очікується, що до складу вітчизняних ВМС "Айленди" введуть уже наступного місяця.

