Світовий рекорд зі швидкісного скелелазіння побила індонезійка Еріес Сусанті Рахаю. На батьківщині її прозвали "жінкою-павуком". Вона показала найкращий результат у фіналі міжнародних змагань у Китаї.

На 15-метрову стіну спортсменка піднялася за 6,9 секунди. І стала першою жінкою в історії, якій вдалося підкорити таку дистанцію менш ніж за 7 секунд. Попередній рекорд належав китайській альпіністці.

"Я надзвичайно щаслива, все життя мріяла побити рекорд. Хоча я втомилася і травмувала руку, мій настрій ніщо не зіпсує. Це досягнення я присвячую своїй батьківщині і всім, хто мене підтримував", - говорить Еріес Сусанті Рахаю, рекордсменка.