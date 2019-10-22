Індонезійка побила рекорд швидкісного скелелазіння [ Редактировать ]
Світовий рекорд зі швидкісного скелелазіння побила індонезійка Еріес Сусанті Рахаю. На батьківщині її прозвали "жінкою-павуком". Вона показала найкращий результат у фіналі міжнародних змагань у Китаї.
На 15-метрову стіну спортсменка піднялася за 6,9 секунди. І стала першою жінкою в історії, якій вдалося підкорити таку дистанцію менш ніж за 7 секунд. Попередній рекорд належав китайській альпіністці.
"Я надзвичайно щаслива, все життя мріяла побити рекорд. Хоча я втомилася і травмувала руку, мій настрій ніщо не зіпсує. Це досягнення я присвячую своїй батьківщині і всім, хто мене підтримував", - говорить Еріес Сусанті Рахаю, рекордсменка.
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