Україна може одержати другий транш від МВФ - міністр фінансів [ Редактировать ]
До кінця цього року Україна може одержати другий транш від МВФ. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова. Обсяг макрофінансової допомоги - п'ятсот мільйонів євро. Щоб надійшли гроші, офіційний Київ має виконати всі умови МВФ, зокрема, ухвалити закон про фін-моніторинг.
"По другому траншу у нас було 12 умов отримання, 11 із них на сьогоднішній момент повністю виконані. Тому у нас залишається ще одна умова - це приведення нашого фінмоніторингу до правил європейської четвертої директиви. законопроект розроблений, поданий, зараз він опрацьовується двома профільними комітетами і я сподіваюся, що ми можемо у Верховній Раді найближчим часом його ухвалити", - говорить Оксана Маркарова, міністр фінансів України.
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