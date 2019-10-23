Известная певица Наташа Королева повергла в шок многих пользователей сети. Скандальную публикацию артистка сделала в популярной социальной сети.

Королева опубликовала отрывок своего концерта в Кремлевском дворце, где она исполнила украинскую песню.

"Музыка не имеет границ, музыка объединяет и излечивает души В нашем квартете все девушки разной национальности как же трогательно и душевно звучит песня на украинском языке и нам вторил весь зрительный зал Кремлевского дворца", - подписала видео артистка.

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Интересная публикация знаменитости мгновенно вызвала бурю комментариев у пользователей сети: "Только разжигаешь войну между народами", ""Неужели ничего не предпримут для мира между нашими странами", "Молодцы девочки, очень красиво спели и правильные слова Наташа сказала, нам всем нужен мир", "Как же здорово! Красивая песня!".

Раньше сообщалось о том, что Наташа Королева шокировала давним видео с Аллегровой и Киркоровым. А также Наташу Королеву заподозрили в алкоголизме.

А муж Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко шокировал поклонников новым фото в социальной сети. На снимке шоумен сидит в компании известного российского комика в полурастегнутой рубашке, а тот трогает стриптизера за грудь.

А также недавно в России состоялся концерт в честь дня рождения известной артистки Наташи Королевой. На нем было множество фанатов певицы и ее мужа Сергея Глушко, которые делали совместные фотографии со своими кумирами.

Так вот некоторые фото просто ужаснули фанатов пары. И связанно это было в первую очередь с внешним видом мужа Королевой.