Рух по Варшавській трасі відновили. Від ночі вона була заблокована. Міжнародну магістраль "Київ - Ковель - Ягодин" перекрили неподалік села Масевичі на Рівненщині. Напередодні там зіткнулися дві вантажівки - одна з них вискочила на зустрічну смугу й втаранила ваговоз. Далі - вилетіла на узбіччя. Водій помер на місці. Кермувальник іншої машини - не травмувався.

З розтрощеного причепу повилітали коробки з кукурудзяними паличками. Вони й загородили дорогу. Від самого ранку розкиданий товар збирають та перевантажують. У поліції кажуть: були змушені тимчасово перекрити міжнародну трасу не лише через ДТП, а й через густий туман.