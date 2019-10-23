На Варшавській трасі усунули наслідки масштабної ДТП [ Редактировать ]
Рух по Варшавській трасі відновили. Від ночі вона була заблокована. Міжнародну магістраль "Київ - Ковель - Ягодин" перекрили неподалік села Масевичі на Рівненщині. Напередодні там зіткнулися дві вантажівки - одна з них вискочила на зустрічну смугу й втаранила ваговоз. Далі - вилетіла на узбіччя. Водій помер на місці. Кермувальник іншої машини - не травмувався.
З розтрощеного причепу повилітали коробки з кукурудзяними паличками. Вони й загородили дорогу. Від самого ранку розкиданий товар збирають та перевантажують. У поліції кажуть: були змушені тимчасово перекрити міжнародну трасу не лише через ДТП, а й через густий туман.
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