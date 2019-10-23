Із префектами, без державних адміністрацій і з регіонами, що включають кілька областей. Представники провладної фракції в парламенті представили свій проєкт змін до Конституції щодо місцевого самоврядування. Які ще новації пропонують - знає Олена Логінова.

Влада хоче змінити звичний для українців територіально-адміністративний устрій в державі. Вважає, стара система застаріла. Заплановані три головні рівні місцевого самоврядування: базовою стане громада, замість районів - округи, найвищий рівень - регіон, який включатиме області. А ось місцеві державні адміністрації пропонують ліквідувати. Збережуть обласні ради. За рахунок цих змін кількість депутатів місцевого рівня має скоротитися майже вдвічі.

"Ми, як об'єднані територіальні громади на місцях, дуже добре розуміємо, що ліквідація районних рад повинна відбутися якомога швидше. Тому що ця структура на сьогодні втратила сенс існування у зв'язку із створенням об'єднаних територіальних громад", - наголосила Ірина Грозенко, керівниця Чернігівського регіонального відділення "Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад".

На рівні округів і регіонів планують утворити префектури. Префекти будуть держслужбовцями і призначатиме їх на 3 роки президент за поданням Кабміну.

"Він забезпечує реалізацію державних програм на території округу і здійснює нагляд за законністю рішень і органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. Для цього у нього є механізм призупинення рішень цих органів з одночасним зверненням до суду", - зазначив Олександр Корнієнко, голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

За словами Альони Бабак, міністерки розвитку громад і територій, такі реформи покликані заохотити людей жити в громадах і отримувати послуги на місцях.

"Ми вважаємо. що освіта охорона здоров'я, якісні комунальні послуги, робота економічні аспекти. все має здійснюватися в громаді. Для цього ми оптимізуємо мережу надання публічних послуг. Ми аналізуємо скільки є малокомплектних шкіл. Чи відповідає наприклад розташування амбулаторії і ФОПів критеріям доступності", - підкреслила Альона Бабак, міністр розвитку громад і територій України.

Озвучені зміни до Конституції планують розглянути на найближчій сесії Верховної Ради України.