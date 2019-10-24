Дочь известной артистки Аллы Пугачевой Лиза покорила пользователей сети внешним видом. Соответствующая публикация была опубликована в популярной социальной сети Instagram.

"Любите эту малышку?", - подписали фото Лизы на странице garry.liza_galkiny.

Комментарии не заставили себя ждать: "Просто супер", "Милашка", "Ее по определению нельзя не любить! Я вообще очень люблю ее маму, с самой молодости!", "Это просто чудо, Лизонька-куколка прямо!", "Принцеса, нежная, миленькая, мы любим тебя".

Раньше сообщалось о том, что Алла Пугачева показала "жаркий" снимок в прозрачной юбке. А также выпившая Алла Пугачева шокировала юмором "ниже пояса".