46-летнего мужчину из Северной Каролины остановила полиция, заподозрив в нетрезвом вождении. Водителя принудительно доставили в больницу для осмотра. Оказалось, что концентрация алкоголя в крови американца составляла 200 миллиграммов на децилитр это третья стадия опьянения.



Он сдал множество анализов в клинике в штате Огайо, где в его кале обнаружили Saccharomyces cerevisiae (пивные дрожжи). Американцу поставили диагноз "синдром автопивоварни" - это крайне редкое заболевание, при котором в пищеварительной системе в результате ферментативных процессов образуется этанол.

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Только в Нью-Йорке американцу смогли подобрать правильное лечение. Сообщается, уже более 18 месяцев у пациента отсутствуют какие-либо симптомы болезни.