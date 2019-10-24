"Не пью, но чувствую себя пьяным": американец страдает редкой болезнью [ Редактировать ]
46-летнего мужчину из Северной Каролины остановила полиция, заподозрив в нетрезвом вождении. Водителя принудительно доставили в больницу для осмотра. Оказалось, что концентрация алкоголя в крови американца составляла 200 миллиграммов на децилитр это третья стадия опьянения.
Он сдал множество анализов в клинике в штате Огайо, где в его кале обнаружили Saccharomyces cerevisiae (пивные дрожжи). Американцу поставили диагноз "синдром автопивоварни" - это крайне редкое заболевание, при котором в пищеварительной системе в результате ферментативных процессов образуется этанол.
Только в Нью-Йорке американцу смогли подобрать правильное лечение. Сообщается, уже более 18 месяцев у пациента отсутствуют какие-либо симптомы болезни.
Раньше сообщалось о том, что обнаженный муж Наташи Королевой взбудоражил поклонников. А также 53-голливудская актриса разделась на камеру.
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