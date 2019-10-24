Обнаженный мужчина возле "АТБ" взбудоражил сеть (видео) [ Редактировать ]
В пятницу, 23 октября, по улицам Днепра разгуливал полностью обнаженный мужчина. Соответствующее видео было опубликовано в Тelegram-канале города.
Известно, что мужчина был замечен в районе магазина "АТБ" на улице Княгини Ольги.
Раньше сообщалось о том, что обнаженный муж Наташи Королевой взбудоражил поклонников. А также 53-голливудская актриса разделась на камеру.
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