В Іспанії винесли з мавзолею диктатора Франко [ Редактировать ]
Історична подія. В Іспанії провели ексгумацію тіла диктатора Франсіско Франко. Із меморіального комплексу його перенесли на сімейне кладовище. Довкола перепоховання Франко в Іспанії досі точаться дискусії. Одні вважають це примиренням, інші - кроком до розколу в суспільстві. Чому так - розкаже Катерина Єлісєєва.
У Долині Загиблих неподалік від Мадрида поховані 30 тисяч жертв громадянської війни. Понад 40 років тут був і мавзолей Франциско Франко. Від самого ранку тут посилені заходи безпеки. На церемонію прибули священик, експерт-криміналіст та двадцять два родичі каудильо.
Труну з останками перемістили в катафалк, для транспортування прибув вертоліт.
Через місце поховання каудильо в Іспанії роками точилася дискусія: ультра-праві вважали могилу мало не святинею, а нащадки жертв диктатури - обурювалися. 21 жовтня суд дозволив уряду перепоховати тіло. Сім'я диктатора - проти.
"Це профанація з боку уряду та церкви. Я просто у гніві, бо вони пішли на такий підлий крок, як ексгумація, лише заради пропаганди та політичної вигоди, щоб здобути кілька додаткових голосів на виборах", - заявляє Мартінес-Бордіу, онук диктатора Франциско Франко.
Такої ж думки й дехто з прихильників Франко. У Мадриді кілька сотень людей вийшли на протест проти перепоховання. Кажуть, історію варто поважати, а померлих - не чіпати.
"70 років тому у нашій країні тривала громадянська війна - половина Іспанії була на одному боці, інша - на другому. Тепер уряд показує, хто хороший, а хто поганий. Це ятрить рани і знову розділяє суспільство", - стверджує Хорхе Альварес, прихильник Франциско Франко.
Після смерті каудильо, поступово здобуваючи демократію, Іспанія забувала події диктатури - злочини анулювали законом про амністію, жертвами війни визнали представників обох сторін. Прем'єр-міністр Іспанії вважає - необхідне не тільки забуття, а й прощення.
"Сьогодні Іспанія виконала обіцянку, яку собі дала. Ми поклали край моральному приниженню через могилу диктатора у громадському місці. Ми зробили крок до примирення на основі свободи і демократії - це наші спільні цінності", - наголошує Педро Санчес, в.о. прем'єр-міністра Іспанії.
Віднині могила Франциско Франко - на цвинтарі в Ель-Пардо біля Мадрида. Раніше там була похована його дружина.
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