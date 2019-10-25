Німецький парламент відхилив пропозиції зняти санкції з Росії [ Редактировать ]
Німецький парламент відхилив пропозиції опозиційних партій зняти санкції з Росії. Вони пропонували уряду - переглянути політику щодо Москви і почати конструктивний діалог.
На обидві законодавчі ініціативи Комітет у закордонних справах бундестагу відреагував негативно. Опозиціонерів не підтримала жодна з партій.
Нагадаю, раніше канцлерка Ангела Меркель заявила, що говорити про скасування обмежень з Федерації наразі передчасно.
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