Німецький парламент відхилив пропозиції опозиційних партій зняти санкції з Росії. Вони пропонували уряду - переглянути політику щодо Москви і почати конструктивний діалог.

На обидві законодавчі ініціативи Комітет у закордонних справах бундестагу відреагував негативно. Опозиціонерів не підтримала жодна з партій.

Нагадаю, раніше канцлерка Ангела Меркель заявила, що говорити про скасування обмежень з Федерації наразі передчасно.