На Одещині у Білгород-Дністровському скандал навколо місцевого цвинтаря. Комунальників звинувачують в тому, що вони нібито знищили братську могилу часів Другої світової. В історії розбирався Андрій Анастасов.

Цвинтар Білгород-Дністровського. Біля входу - братське поховання учасників місцевого підпілля. У 1941 році їх розстріляли румунські нацистські війська. Нащадки загиблих часто відвідають кладовище, проте днями були шоковані: пам'ятник - на місці, але могила зруйнована. Замість неї - нове поховання.

"Здесь по эту пору был камень, фундамент, и здесь они лежат. - І скільки людей? - Пять человек! Вот они на памятнике все пять здесь захоронены! Трудно представить, что эти люди пережили, когда их пешком вели на расстрел!"

Серед розстріляних були й жінки, й чоловіки віком до 30 років. Вже після війни їхні останки знайшли на Дністровських схилах та поховали на цьому цвинтарі. Тетяна Курочка тоді була школяркою. Згадує урочисту церемонію, як в подальшому могилу облаштували та демонструє фото з сімейного архіву.

"Со школы дети с венками шли, в общем, вся школа шла, и людей было много. Принесли сюда, поставили пять гробов в ряд и захоронили. А потом наши уже родители сделали вот эту опалубку, в общем, отгородили - и цветочки сверху посадили", - розповідає Тетяна курочка, жителька Білгород-Дністровського.

У посадовців міськради люди намагалися з'ясувати: хто дозволив зробити нову могилу на місці існуючої, проте пояснень не отримали. Йдемо в комунальне підприємство, що завідує цвинтарем. Тут наголошують: цей пам'ятник розстріляним на місці, а ось про братську могилу поруч нічого не знають.

"Ну, я не знаю: было-не было, там было все в траве. Если там конкретно их были захоронения, то надо чтоб они были обозначены: крестом, табличкой. Как обычно - согласно инструкции!", - заявила Алла Астахова, представник міського центру "Благоустрій" Білгород-Дністровської міськради.

Люди ж стверджують: комунальники все знали. Інакше наступного дня не стали б тишком-нишком вивозити каміння, яке залишилось від зруйнованого фундаменту могили.

"Вот именно я стою на этом месте - тут пять могил! Вот видно, что был фундамент, все видно! Ну, вот куда нам обратиться? Мы молчать не будем! Пусть нас поубивают, но мы молчать не будем!", - наголосила Анастасія Овсієнко, жителька Білгород-Дністровського.

Нащадки розстріляних вважають: дії посадовців є актом вандалізму. Та вимагають відновити могилу. Люди вже звернулися з заявою до поліції.