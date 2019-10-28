Холодное время года - период, когда многие люди добавляют в свой рацион маринованные продукты. Медики рассказывают, что такая пища очень полезна для нашего организма. В частности, большую пользу приносят соленые огурцы.

Они являются низкокалорийными и абсолютно не содержат жира. Они поддерживают рост хороших бактерий кишечника, действуя как пребиотики. Витамин К, входящих в их состав, важен для свертываемости крови, а витамин А помогает поддерживать иммунную систему на должном уровне. Также соленые огурцы содержат и витамин В, положительно действующий на пищеварительную систему.

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Кроме того, огуречный рассол помогает регулировать уровень сахара в крови, поэтому регулярное употребление соленых огурцов можно считать профилактикой диабета. Также они являются кладезю антиоксидантов и электролитов, что помогает быстро восстановить организм. Стоит отметить, что рассол способен довольно быстро справиться и с мышечными судорогами.

При всех этим положительных свойства соленых огурцов не следует забывать, что они таковыми являются только при умеренном употреблении этого продукта. Чрезмерное же его потребление, наоборот, может привести к проблемам со здоровьем.

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