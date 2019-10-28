Нагороди до свята. Учасників ветеранських огранізацій відзначали сьогодні у Києві. Подробиці у матеріалі.

Учасники Всеукраїнської організації ветеранів зустрілися сьогодні, щоб відсвяткувати День визволення України. Дванадцять представників ветеранських організацій отримали почесні нагороди за активну громадську діяльність.

"Я был фотодешифровщик. Мы получали фотоснимки с самолетов. Чтобы обнаружить цели, определить координаты и передать их артилеристам, которые могли бы вести огонь по позициям", - говорить Іван Савченко, генерал-майор.

Згадували сьогодні ветерани і свою молодість, яка припала на воєнні часи. За словами ветеранів, нема солдата, який не відчув би страху й гіркоти втрати.

"Трудно передать чувство, когда ждешь этой ракеты. Тело все дрожит и очень страшно. Если кто-то говорит - нестрашно, о врет. 3 мартя я уже был на передовой. Под Лозовой. А я уроженец города Изюм Харьковской области. Был бойцом противотанкового батальйона, потом солдатом, командиром. А войну закончил комсоргом танкового батальйона", - говорить Валентин Костенко, ветеран Другої світової війни.

"Ваше поколение показало всем как нужно любить свою родину. Что такое настоящий патриотизм. И сегодня на наше поколение выпало серьезное испытание. Испытание, которое связано с сохранением территорий, веры настоящей и истиной и самое главное - сохранение нашей страны", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, партія "Опозиційна платформа - За життя".

Не всі учасники бойових дій ще мають здоров'я та силу. Саме тому після завершення урочистостей - представники "Опозиційної платформи - За життя" відвідують ветеранів з обмеженими можливостями. Катерині Прохорівні цього року виповнюється 101.

" - Здравствуйте, Екатерина Прохоровна. - Я така рада, що ви вспомнили! - Конечно, помним".

Катерина Толстая пройшла війну від самого початку пліч-о-пліч із чоловіком. Її донька каже, мати часто розповідала страшні подробиці воєнних років.

"На войну они пошли. Они там по госпиталям, поездами возили раненых. 30 октября маме будет 101 год. Это в среду, через 2 дня", - говорить Тетяна Зінич, донька ветерана Другої світової війни.

Як і 75 років тому, Катерина Прохорівна хоче лише одного - миру.

"Це воно вже вїлося нам. Щоб не було війни. Це інфекція", - говорить Катерина Толстая, ветеран Другої світової війни.

Проте важливим питанням для цієї родини, як і для багатьох інших, залишається пенсія та соціальні виплати.

"Они четко нам сказали, что так не честно. Когда у них отбирают льготы, компенсации, защиту. Когда вспоминают о них только на праздники. А необходимой помощи и поддержки люди не получают уже 6 год. По этому мы требуем, чтобы было выполнено решение по нашей инициативе. И было восстановлено все льготные компенсации и бюджет на 2020 год был не бюджетом бедности, а бюджетом социального восстановления. Мы не имеем права сдаваться, опускать руки и мы сделаем все, чтобы вернуть мир в Украину", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, партія "Опозиційна платформа - За життя".