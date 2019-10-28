Ліві та ультраправі святкують перемогу. Німеччина обговорює результати місцевих виборів у землі Тюрингія. Їх значення для країни в цілому з'ясовувала Тетяна Логунова.

Християнські демократи Тюрингії аплодують, проте вираз їхніх облич промовистий. Третє місце на земельних виборах - це не причина радіти.

"Для сил, які представляють демократичний центр на політичній палітрі Тюрингії це - гіркий результат. Ми боролися за цей демократичний центр і не отримали більшості. Це привід задуматися", - говорить Майк Морінг, кандидат у прем'єри Тюрингії від ХДС.

В інших традиційних партій результати ще гірші. Соціал-демократи насилу дотягли до 8-ми відсотків, а ліберали й зелені взагалі ледь подолали прохідний бар'єр.

Святкували цієї ночі інші політичні сили. Виборці Тюрингії віддали перевагу лівій і ультраправій партіям. Ліві зайняли перше місце: отримали понад 30 відсотків довіри. Ультраправі - другі: у них 23 відсотки. Причому, порівняно з останніми виборами в цій землі, "Альтернатива для Німеччини" фактично подвоїла свій результат.

І це зважаючи на те, що кампанію ультраправих у Тюрингії очолював один із найодізніших представників партії. Бйорн Хьоке - політик, який не раз приголомшував німців своїми скандальними заявами щодо Голокосту, прийнятя біженців і нацистського минулого країни. Ба більше: адміністративний суд міста Айзенах, проаналізувавши висловлювання Хьоке, дозволив організаторам акції протесту проти ультраправих називати політика фашистом.

"В історії Німеччини на адресу жодного політика, жодної партії не звучало стільки наклепу, як це було з нами. І тим не менше, Тюрингія уможливила наш високий результат. + Сонце встає на Сході і незабаром воно засяє над усією Німеччиною". - говорить Бйорн Хьоке, кандидат у прем'єри Тюрингії від партії "Альтернатива для Німеччини".

У Тюрингії ультраправі залишаться в опозиції. Переговори про створення коаліції не вестиме з ними жодна партія. А надто - ліві, які знову отримали мандат на формування уряду.

"Німеччині потрібні ліві, якщо ми хочемо нарешті знову голосно говорити про соціальну справедливість", - говорить Бодо Рамелов, прем'єр-міністр Тюрингії.

Результати виборів у Тюрингії - це тривожний сигнал для офіційного Берліна. Після Саксонії та Бранденбурґа, це вже третя східна земля, в якій "Альтернатива для Німеччини" набирає більше як 20 відсотків голосів. А місцеві вибори німецькі політики завжди називають тестом настроїв у суспільстві. Такою собі генеральною репетицією загальних виборів до Бундестагу.