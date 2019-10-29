С раннего детства нас приучали к тому, что качать ногой нельзя и это удел бездельников. Ритмичные движения нижней конечности всегда воспринимались крайне негативно и даже обросли соответствующими приметами.

В народе говорили, что тот, кто качает ногой - тешит чёрт и катает его как на качелях, попадая под его власть и помогая реализовать разнообразные коварные планы.

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Если ребенок сидит на стуле и болтает ногами, то предки были уверены, что он одержим бесами. Ведь именно нечистая сила пряталась в тёмных углах под лавками в избе, а малыш выгонял её оттуда "на свою голову" непоседливыми конечностями.