Наверняка каждый из вас сталкивался с ситуацией, когда приходилось возвращаться домой, так как вы что-то забыли. И почти каждый знает, что это плохая примета. Однако, с чем она связана и о чем она говорит? Значение приметы пишет omkling.com.

Вы, должно быть, знаете древнюю примету, что возвращаться за чем-либо, когда вы уже вышли из дома, не желательно. Так и есть. Оказывается, когда вы возвращаетесь, вы таким образом меняете характер вашего движения, с положительного на отрицательный.

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Чтобы изменить ваш настрой и придать движению снова верное направление, как только будете выходить из дома после "нежелательного" возвращения, следует посмотреть в зеркало.

С помощью зеркала вы меняете направление вашего движения на противоположное. Отражаясь, вы снова идете по ранее запланированному маршруту. Теперь все снова в порядке и можно не волноваться.

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