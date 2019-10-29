Иногда бывает так, что мужчины не хотят детей и это решение они принимают осознанно. Свое мнение они редко меняют, поэтому важно знать, какие бывают типы мужчин.

Мое детище

Нежелание заводить ребенка связано с огромным количеством факторов, главные из которых зависят от воспитания и от среды, в которой человек живет. "Отцовский инстинкт у мужчин есть, но он начинает работать, когда мужчина достигает определенного социального статуса, уверенности в себе и своем будущем", - рассказывает психотерапевт клиники "Инсайт" Игорь Лях.

Эта ситуация характерна для больших городов, где зачастую отцовский инстинкт сублимируется в работу.

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Не люблю детей

"Я не люблю детей", - говорит он, разводя руками. Еще одно подтверждение тезиса о том, что если уж вы завели ребенка, его нужно окружить заботой и теплом. В противном случае вы можете остаться без внуков.

Нету денег

Нередко аргументом в пользу отказа от детей становится финансовое положение семьи. Заманчивые картинки из светлого будущего, которые с упоением рисуют потенциальные отцы, часто так и остаются картинками. По мнению специалистов, если уж у мужчины просыпается отцовский инстинкт, финансовая ответственность начинает работать сама по себе - иными словами: было бы желание.

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