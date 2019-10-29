Паутина в доме: приметы и суеверия [ Редактировать ]
В народе принято считать, что паутина в доме к благополучию и деньгам. Однако стоит всегда помнить о чистоте, ведь предки считали, что паутина в доме будет служить оберегом, только в этом случае. О том, что, согласно приметам, значит паутина в доме, пишет Zen.
Приметы:
1. Паутина на окне вашего дома, говорит о том, что ваш дом защищен от сглаза, порчи.
2. Увидели порванную паутину на вашем окне, говорит о том, что вас ждут неприятности.
Но их можно избежать. Для этого, просто нужно убрать паутину. Многие делают это веником. Но лучше всего взять церковную свечу, которой можно аккуратно сжечь ее. Но паучок, должен остаться жив. Либо можете убрать аккуратно паутину тряпочкой.
3. Если вы нашли паутину на кухне, ждите появления в вашей жизни помощника в делах.
4. Паутина в углах дома.
Паутина в углах вашего дома, говорит о том, что у вас в квартире собралось много негативной энергетики. Домовой, пытаясь вас защитить, отправил пауков сплести свои сети, которые фильтруют энергетику вашего жилья.
Паутину в углах домов следует обязательно убирать. Углы должны быть чистыми. Энергия в доме должна свободно двигаться.
Как избавляться от паутины.
- Возьмите церковную или любую другу свечу. Сожгите паутину. Сгорит паутина, а с ней сгорят и все беды.
- Можете использовать для уборки паутины обычную тряпочку, которую нужно предварительно смочить в воде с солью. Это поможет очистить ваш дом от отрицательных воздействий.
- Паука убивать не нужно. Это может обидеть или рассердить домового.
Смотрите также, что, согласно приметам, означает падение ножа. Также мы писали, что значит, если упал комнатный цветок, а что значит падение иконы.
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