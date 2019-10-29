Найближчого соратника Абу Бакра Аль-Багдаді ліквідували американські спецпризначенці. Про це Дональд Трамп повідомив на своїй сторінці у Твітері. Додав, що вбитий терорист міг стати наступним лідером Ісламської держави.

Тим часом тіло Аль-Багдаді поховали. Нові подробиці операції з його ліквідації - далі.

Останки ватажка "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді поховали в морі. Про це повідомили в Пентагоні. 2011 року так само вчинили з тілом Усами бін Ладена - лідера Аль Каїди. Такий спосіб обирають, щоб не перетворювати могилу терориста на місце паломництва його сподвижників.

"Останки тіла Аль-Багдаді спершу передали фахівцям, які після ДНК-експертизи підтвердили особу терориста. Потім його поховали належним чином", - говорить Марк Майлі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США.

Про свою головну роль у вистеженні найбільш розшукуваного чоловіка у світі заявили представники курдських Сирійських демократичних сил. Там повідомили, що знайти Аль Багдаді допоміг їхній шпигун -викрав нижню білизну терориста номер один. Особу лідера ІДІЛ підтвердили, зіставивши зразки ДНК із базою даних - і передали інформацію Сполученим Штатам. А у Вашингтоні кажуть: шпигун був американський і наголошують: самі вистежили терориста. Нагадаю, Багдаді переховувався в сирійській провінції Ідліб. Під час штурму він підірвав себе і трьох своїх дітей. Постраждав також собака-спецпризначенець із елітної американської групи "Дельта". Пес переслідував Багдаді, коли той тікав підземним тунелем. Фото тварини опублікував у твітері Дональд Трамп. Написав, що собака чудово впорався з роботою.

"Службовий собака зазнав легкого поранення, зараз його лікують. Уся інформація про тварину засекречена задля її безпеки", - говорить Марк Майлі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США.

Абу Бакр Аль Багдаді був лідером Аль Каїди в Іраку. Потім приєднався до терористів ІДІЛ, і 2014 проголосив халіфат у Сирії та Іраку. Останнім часом його роль в угрупованні була радше символічною. Сполучені Штати полювали на Багдаді з 2011. За цей час у ЗМІ не раз з'являлася інформація про загибель "терориста номер один", яку згодом спростовували.