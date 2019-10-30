Как избежать варикоза: советы медиков [ Редактировать ]
Варикоз - распространенное заболевание среди многих мужчин и женщин среднего возраста. Так, для того, чтобы не страдали вены, важно контролировать вес, следить за питанием, двигаться достаточно, но без перегрузок для сосудов. Медики дали пару эффективных советов, как избежать расширения вен.
Среди причин появления варикоза специалисты выделяют генетику, плоскостопие, курение, лишний вес, образ жизни, высокий рост и длинные ноги. Для предотвращения варикоза лучше не допускать ожирения или худеть при имеющейся полноте, а также не курить и быть осторожнее с приемом гормоносодержащих препаратов.
При склонности к варикозу следует избегать высоких температур: пляжи, бани и сауны при этом нежелательны (хотя само плавание рекомендуется врачами). Для ног очень полезен контрастный душ - начинать с горячей воды, а заканчивать всегда холодной.
Для слабых вен вредны наваристые мясные бульоны, студни, копчености, маринады, алкоголь. Нежелателен в большом количестве кофе. Самые лучшие продукты для защиты от варикоза - те, что содержат витамины С, РР (рутин), Е, медь и биофланоиды. Чтобы получать их, в рационе питания должны присутствовать бобовые, зеленый лук, печень, шиповник, сладкий перец, цитрусовые, рябина, грецкие орехи, вишня и черешня, морепродукты.
Врачи рекомендуют каждый день ходить пешком не менее 40 минут. Ходьба укрепляет мышцы голени, что улучшает венозное кровообращение. По вечерам полезно делать простой массаж - растирать голени и стопы.
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