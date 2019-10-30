Financial Times змінили назву Києва [ Редактировать ]
"Київ", а не "Кієв" відтепер писатиме авторитетне британське видання Financial Times. Щоденна газета відмовилася від вживання русифікованої назви української столиці, дослухавшись аргументів української сторони.
Глобальну кампанію за правильне написання слова "Київ" в англійській мові торік запустило вітчизняне МЗС. Відтоді до неї долучилися десятки аеропортів та медіа в усьому світі.
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