Чому на кордоні між Польщею та Білоруссю вже четверту добу тримають вантажівку із тиграми? Яку чергову туристичну пам'ятку подарував Нью-Йорку фільм "Джокер"? Та у якому віці померла найстарша жінка планети? Про це та інше - далі у нашому огляді.

Врятувати океан

Плавучий сміттєзбірник. Новий спосіб очищення річок від пластику вигадав екопідприємець із Нідерландів. 25-річний Боян Слат представив у Роттердамі апарат, що виловлює сміття з води. Увесь зібраний мотлох направляють на переробку. За день

Ocean clean up може зібрати до п'ятдесяти тонн пластикового непотребу. Два таких апарати вже працюють в Індонезії та Малайзії. Вартість плавучого сміттєзбірника - 700 тисяч євро.

Екологи проти браконьєрів

Порятунок морської фауни. Риболовні сіті загальною довжиною в один кілометр - виловили екологи у водах Балтійського моря. Із так званими "примарними тенетами" - почали боротися у Фінляндії. Мета тамтешньої урядової кампанії ліквідація рибальських пасток. Екологи створили план проблемних ділянок. Тепер прочісують зі спеціальними гачками дно моря.

Качині історії по-новому

Качині історії. На сході Угорщини пожежники врятували майже 20 тисяч каченят. На фермі, де їх вирощують спалахнув сарай. Вогонь швидко загасили - і взялися за евакуацію малечі. Пернатих скаладали у великі відра та переносили до найближчої ветеринарної клініки аби пересвідчитися, що з ними усе гаразд.

Смерть через бюрократію

Смугасті заручники. На кордоні між Польщею та Білоруссю застрягла вантажівка із десятком тигрів - їх переправляли з Риму до російського зоопарку у Дагестані. Транспорт із хижаками не пускають до Білорусі ще з неділі через відсутність необхідних документів. Одна тварина вже загинула від виснаження. Поки власники чотирилапих намагаються зібрати потрібні папірці тварини залишаються в тісних клітках. Годують їх магазинною курятиною.

Легендарний інструмент путили з молотка

У Джазі тільки "Місяць і зірки". У Нью-Йорку на аукціоні за 275 тисяч доларів з молотка пустили легендарний музичний артефакт трубу "Місяць і зірки", яка належала Майлзу Девісу - одному з найвідоміших джазових виконавців. Тепер іструмент відправиться в Аннарбор, штат Мічиган - його купив власник місцевого джаз-клубу, Дон Хікс. Він вірить: його перемога на аукціоні - це доля.

По місцям Джокера у Нью-Йорку

Сфоткай, ніби я Джокер. Непримітні сходи в одному з дістриктів Нью-Йорка - Бронксі - раптово стали популярною локацією серед місцевих жителів і туристів з усього світу. Там зняли одну з найпомітніших сцен у стрічці Джокер з Хоакіном Феніксом. Тепер багатьом кортить зробити на знаменитих сходах селфі або влаштувати цілу фотосесію.

Приквела "Гри престолів" не буде

Пілот - не злетів. "HBO скасував зйомки одного з приквелів "Гри престолів". Проект закрили після пілотної серії. У HBO ситуацію поки не коментують. Події у серіалі мали відбуватися за тисячу років до тих, що зображені у найпопулярнішій у світі саги. Однак телеканал "підсолодив пігулку" для фанатів: оголосив, що замовив вже 10 епізодів іншого приквела під назвою "Будинок драконів". Він присвячений династії Таргарієнів.

Рекорд довгожителів

Родом із позаминулого століття. У селищі Алча Астраханської області Росії померла найстарша жінка планети Танзіля Бісембеєва. Їй було майже 124 роки. Бісембеєва народилася 1896 року. Пережила царську Росію, дві світові війни, створення і розпад Срср. Однак в Книгу рекордів Гіннесса на відміну від Книги рекордів Росії - Бісембеєвій потрапити не вдалося: дату її народження не змогли підтвердити документально.