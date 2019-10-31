В "Оппозиционной платформе" выступили с важным заявлением [ Редактировать ]
Открытое обращение народных депутатов Украины к руководству парламента, членам комитета Верховной Рады по внешней политике в связи с непарламентским поведением Б.Яременко
Средства массовой информации Украины вскрыли и широко растиражировали нелицеприятные факты и материалы об "увлечениях" и интимных переписках народного депутата Богдана Яременко. Общество получило наглядные и убедительные доказательства нарушений парламентской этики и норм морали со стороны этого народного депутата.
Считаем, что подобная ситуация требует немедленной реакции со стороны коллег по парламенту. Верховная Рада Украины - это высший орган законодательной власти, представляющий интересы всего украинского народа. Превращать его в место для подобных переписок недопустимо. Это подрывает доверие людей к деятельности народных депутатов, компрометирует работу украинского парламента в глазах наших международных партнеров.
Богдан Яременко больше не может возглавлять комитет Верховной Рады по внешней политике. Его вызывающе аморальное поведение несовместимо с задачами, стоящими перед руководством комитета. Мы выступаем категорически против того, чтобы человек с подобными моральными качествами и дальше представлял позицию парламента в диалоге с международными партнерами.
Требуем от Богдана Яременко добровольно сложить полномочия главы комитета. Ваша добровольная отставка — это единственная возможность сохранить "политическое лицо" и смягчить удар, который Вы нанесли по репутации всего украинского парламента.
Обращаемся к фракции "Слуга народа", руководству парламента, ко всем коллегам-парламентариям поддержать инициативу по отстранению Богдана Яременко от руководства комитетом. Дальнейшее пребывание этого политика на должности главы комитета будет дискредитировать весь украинский парламентаризм. Это недопустимо!
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