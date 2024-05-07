Генштаб рф за наказом путіна готується до проведення навчань із застосуванням ядерного зброї, а саме тактичної поблизу кордонів з Україною. Кремль говорить про тактичну ядерну зброю, і вона може застосовуватися з літаків, ракетними комплексами або важкою артилерією. Ядерні можливості у росіян є, зокрема тактичного рівня.

Про це розповів Ігор Романенко, засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ядерні снаряди чи ракетний комплекс знаходяться в окремому сховищі. Там підтримується температура, вологість і так далі. До речі, до такого сховища дійшов Пригожин.

В росії є учбові ракети з учбовими ядерними боєголовками, на яких вони проводять свої тренування. Зазвичай це у них проводиться щомісяця, але зараз росіяни просто тиснуть на міжнародну спільноту та Україну", - сказав Романенко.