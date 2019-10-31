В Украину с октября месяц уже пришел опасный вирус гриппа. Podrobnosti.ua подробнее выяснили, чего стоит ждать украинцам от зимы 2020 года, и как не заболеть опасным вирусом.

Эпидемиологи подчеркивают, что сезон гриппа закончится в середине мая 2020 года.

Министерство здравоохранения опубликовало статистику по заболеваемости гриппом за 40-ю неделю 2019 года (по состоянию на 6 октября). Так, в течение недели гриппом и ОРВИ заболело 138 тысяч украинцев, 70% из них — дети в возрасте до 17 лет. При этом за неделю ввели вакцину только 24 человека.

Какие опасные болезни ждут украинцев в 2020 году

Эпидемиологи также прогнозируют, что с октября по май 2019/2020 гриппом и ОРВИ в Украине переболеют от 4,8 до 6,7 миллионов человек.

Эпидемический порог составит 476 человек на 100 000 населения. При этом больше всего случаев заболеваний эксперты зафиксируют в декабре, конце января и начале февраля. Вероятный пик эпидемии прогнозируют на 4-й неделе января.

Самой уязвимой группой грядущего сезона станут молодые люди.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения говорят, что в этом году к нам придут четыре штамма гриппа:

"Канзас" (А/H3N2),

"Брисбен" (А/Н1N1),

"Колорадо" (принадлежит к ветви B/Victoria)

"Пхукет" (ветка B/Yamagata).

Самым опасным, как отмечается, будет "Канзас", с которым Украина уже сталкивалась в прошлом сезоне. Он может вызвать осложнения в виде пневмонии.

Как говорит заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского:

"В случае, если в Украину придет "Канзас", в группу риска войдут люди пенсионного возраста без прививок".

Австралийского "Брисбена" в Украине еще не было, и у него основная группа риска – дети, беременные женщины, а также люди трудоспособного возраста, имеющие хронические заболевания (например, диабет, бронхиальную астму, ожирение и др).

Первый симптом гриппа – высокая температура тела, которая не спадает в течение пяти дней. Если вы будете ощущать общую слабость, потеряете аппетит, будет кашель (от нескольких дней до нескольких недель), то, вероятно, заболели гриппом. А лихорадка, головная боль и ломота в мышцах и суставах – симптомы, которые уже гарантированно свидетельствуют именно о гриппе.

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