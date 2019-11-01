У зоопарку Познані врятували дев'ятьох тигрів. Вони кілька днів без належних умов перебували у вантажівці на польсько-білоруському кордоні. Митники затримали живий вантаж, оскільки документи, - як водійські, так і на тварин - були неналежно оформлені. Усі подробиці розповість Аліса Орлова.

З Рима вантажівка з десятьма тиграми виїхала 22 жовтня. Смугастих мали переправити до Росії - нібито до одного з дагестанських зоопарків. Везли їх у тісних клітках або взагалі у глухих дерев'яних коробках. І так майже 5 діб - поки вантажівку не зупинили на польсько-білоруському кордоні.

Спочатку автомобіль відмовилися пропускати прикордонники - у водіїв-італійців не було білоруських віз. Тоді вантажівка повернулася до Польщі, там за кермо пересів росіянин, а італійці - вийшли. Тепер уже тигрів, через неправильно оформлені документи, відмовився пропускати ветеринарний контроль. Після майже тижневої дороги звірі в тих же умовах ще 5 днів стояли біля КПП. Їх неправильно годували і не випускали з тісних кліток. Один з хижаків помер.

"Стан тигрів поганий. Ці тварини тривалий час зазнавали психічних і фізичних страждань. Вони травмовані, у всіх є опіки на ногах. У деяких - немає зубів. В одного із тигрів пошкоджені кігті - вочевидь, намагався дряпати підлогу клітки. В останні дні хижаків годували курятиною з магазину. Така їжа засмічує шлунково-кишковий тракт, і це спричинило смерть одного звіра, якого, на жаль, ми не змогли врятувати в нашому зоопарку", - зазначає Єва Зграбчинська, директор зоопарку у Познані.

30 жовтня польська поліція заарештувала водія за звинуваченням у жорстокому поводженні з тваринами, а польська ветеринарна інспекція звернулася до зоопарків країни з проханням прихистити хижаків. Відтак сімох тигрів погодився прийняти Познаньський зоопарк, ще двох - звіринець у місті Члухов. Для транспортування смугастих бранців довелося задіяти антитерористичний підрозділ польської поліції.

"Нам вдалося врятувати життя дев'ятьом тиграм. Ми не знаємо, як довго триватиме їх лікування. Один із звірів у вкрай поганому стані, і його очі - повні справжнього відчаю. В якій тісноті, в якій темряві вони сиділи. Просто жахіття. Сиділи у власних випорожненнях, голодні та налякані. Очікували своєї смерті", - підкреслила Єва Зграбчинська, директор зоопарку у Познані.

У Польщі тигрів збираються вилікувати і переправити до Іспанії, у спеціальний центр. Утім, скільки часу триватиме їхня повна реабілітація - спеціалісти прогнозів не дають.