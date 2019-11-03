Британський уряд не дозволить Шотландії провести референдум про незалежність [ Редактировать ]
Британський уряд не дозволить Шотландії провести референдум про незалежність. Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон. Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен назвала цю позицію неприйнятною.
Напередодні в Глазго пройшов багатотисячний мітинг за незалежність країни. Більшість людей тут виступають проти "брекзиту". Влада Шотландії планує наступного року провести голосування щодо відокремлення від Сполученого королівства, однак для цього треба, щоб добро дали в Лондоні.
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